В репортаже France24 из Буркина-Фасо после переворота местные жители гонят Францию и зовут Россию

Телеканал France24 показал специальный репортаж о настроениях жителей столицы Буркина-Фасо Уагадугу сразу после госпереворота, седьмого по счету с 1960 года в этой стране.

На следующий день после прихода к власти молодых военных во главе с подполковником Полем-Анри Сандаого Дамиба в столице прошел митинг в поддержку нового правительства.

Французский корреспондент рассказывает, что на улицах у площади Нации множество людей, везде улыбки и общее ликование.

Буркинийцы держали в руках портреты подполковника Дамибы, малийского президента Ассими Гоита и национального героя Томаса Санкары, всячески выражали поддержку новым лидерам и надежду, что они смогут положить конец периоду нестабильности, который длится в стране с 2015 года.

В толпе журналисты заметили много антифранцузских плакатов, горожане держат национальные флаги, а также флаги Мали и России. Пример Мали, пригласивших для обучения национальной армии русских военных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вдохновил соседнюю страну на перемены.

Народ Буркина-Фасо считает необходимым радикально сменить международных партнеров для устранения угрозы исламских радикалов.

«Мы должны поступить как наши соседи Мали. Мы их полностью поддерживаем. Мы хотим свободы и не хотим умирать ни за что. Мы хотим сказать Франции «пока!», — говорит французскому журналисту один из демонстрантов.

Напомним, что бывший профранцузский президент республики Рока Марка Кристиана Каборе был взят под стражу 23 января вечером, после перестрелки вокруг его резиденции в Уагадугу. Сегодня, как сообщает RFI, обстановка в городе спокойная.