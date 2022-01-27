Погребинский поведал, как отреагировали украинцы на отказ хорватов воевать за Киев

Для украинских властей отказ властей Хорватии поддержать Киев в случае войны, оказался большой неожиданностью так как в стране на этот счет существовал устоявшийся стереотип.

Об этом в разговоре с информационным агентством «Народные Новости» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя возмущение Киева из-за слов президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Загреб в случае вооруженного конфликта отзовет из расположенных в Восточной Европе сил НАТО хорватских военнослужащих.

«Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные корабли. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую», — заявил хорватский президент.

В Киеве это выступление Милановича вызвало такое возмущение, что МИД Украины вызвал для объяснений хорватского посла Аницу Джамича и высказал ему претензию по поводу «категорической неприемлемости» подобных заявлений.

Как подчеркнули представители украинских властей, заявление хорватского президента идет вразрез с официальной позицией Загреба и вредит двусторонним отношениям между Украиной и Хорватией.

«МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

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Разразившийся скандал прокомментировал генеральный директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по мнению которого слова хорватского президента вызвали в Киеве такой резонанс из-за своей полной неожиданности для украинцев, уверенных, что хорваты их полностью поддерживают.

«На Украине есть устоявшийся стереотип, что хорваты должны быть на ее стороне в случае войны. А хорваты берут и говорят, что не пойдут на войну. Поэтому в реакции Киева нет ничего удивительного», — отметил политолог.

Но и позицию Хорватии можно понять, добавил Погребинский. Заявление Зорана Милановича стало отражением разгорающихся в мире страстей.

Люди в разных странах читают прессу, из которой узнают о том, что на Украине начитается полномасштабный военный конфликт, и понимают, что они не хотят участвовать в чужой войне. Именно это и поняла Хорватия, объяснил Погребинский.

«Никаких обязательств НАТО и Хорватия не имеет. Если НАТО примет какое-то решение, то Хорватия и Альянс проигнорирует. Вот такая позиция у президента Хорватии», — заключил украинский политолог.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее Михаил Погребинский прокомментировал прошедшие в Женеве переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США по вопросу гарантий безопасности. По мнению украинского эксперта, выступление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым было «жалким лепетом».