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Погребинский поведал, как отреагировали украинцы на отказ хорватов воевать за Киев

Ближнее зарубежье
Погребинский поведал, как отреагировали украинцы на отказ хорватов воевать за Киев

Для украинских властей отказ властей Хорватии поддержать Киев в случае войны, оказался большой неожиданностью так как в стране на этот счет существовал устоявшийся стереотип.

Об этом в разговоре с информационным агентством «Народные Новости» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя возмущение Киева из-за слов президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Загреб в случае вооруженного конфликта отзовет из расположенных в Восточной Европе сил НАТО хорватских военнослужащих.

«Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные корабли. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую», — заявил хорватский президент.

В Киеве это выступление Милановича вызвало такое возмущение, что МИД Украины вызвал для объяснений хорватского посла Аницу Джамича и высказал ему претензию по поводу «категорической неприемлемости» подобных заявлений.

Как подчеркнули представители украинских властей, заявление хорватского президента идет вразрез с официальной позицией Загреба и вредит двусторонним отношениям между Украиной и Хорватией.

«МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Погребинский поведал, как отреагировали украинцы на отказ хорватов воевать за Киев
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Разразившийся скандал прокомментировал генеральный директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по мнению которого слова хорватского президента вызвали в Киеве такой резонанс из-за своей полной неожиданности для украинцев, уверенных, что хорваты их полностью поддерживают.

«На Украине есть устоявшийся стереотип, что хорваты должны быть на ее стороне в случае войны. А хорваты берут и говорят, что не пойдут на войну. Поэтому в реакции Киева нет ничего удивительного», — отметил политолог.

Но и позицию Хорватии можно понять, добавил Погребинский. Заявление Зорана Милановича стало отражением разгорающихся в мире страстей.

Люди в разных странах читают прессу, из которой узнают о том, что на Украине начитается полномасштабный военный конфликт, и понимают, что они не хотят участвовать в чужой войне. Именно это и поняла Хорватия, объяснил Погребинский.

«Никаких обязательств НАТО и Хорватия не имеет. Если НАТО примет какое-то решение, то Хорватия и Альянс проигнорирует. Вот такая позиция у президента Хорватии», — заключил украинский политолог.

Погребинский поведал, как отреагировали украинцы на отказ хорватов воевать за Киев
Федеральное агентство новостей  / 

Напомним, ранее Михаил Погребинский прокомментировал прошедшие в Женеве переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США по вопросу гарантий безопасности. По мнению украинского эксперта, выступление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым было «жалким лепетом».

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