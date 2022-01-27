Политолог Кедми допустил упоминание скрытых тем в ответе США по гарантиям безопасности России

Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности поможет понять содержание самого письма. Так считает израильский политолог Яков Кедми.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» эксперт расшифровал, какой сигнал скрывается за просьбой властей Соединенных Штатов не публиковать письмо по безопасности. По мнению Кедми, в документе могут быть упоминания скрытых тем. Это подтвердится в случае сообщения Москвы о продолжении переговоров без разглашения содержания ответа, допустил политолог.

«Просьба не публиковать на что-то намекает. Может быть, в ответе есть элементы, которые США не хотят разглашать, в отличие от того, что они заявили, и там кроются совершенно другие ответы. Мы уже видели, как они называют то, что им выгодно, скрывая часть ответов, разглашать которые они не склонны по внутриполитическим соображениям. Если это так, то все зависит от того, что там написано. Я понимаю так: если будет дан ответ со стороны России о продолжении переговоров без разглашения тем, значит, есть закрытые темы, непубличные, которые стараются обсуждать и не разглашать по просьбе американцев до перехода к соглашениям. Увидим», — говорится в комментарии Кедми.

Если российская сторона решит продолжить диалог с Соединенными Штатами, значит, Вашингтон удовлетворительно ответил на инициативы Москвы, полагает эксперт. Кроме того, стоит следить и за поведением западных СМИ. Переговоры могут оборваться в случае освещения ситуации европейской и американской прессой в стиле «удовлетворитесь тем, что есть».

Ранее стало известно, что РФ не будет спешить с ответом на письмо США. Однако растягивать этот момент Москва также не станет, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.