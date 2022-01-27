Телеведущий Шейнин призвал Украину и Европу не идти на поводу у США

Украина и страны Евросоюза должны извлечь уроки из исторического прошлого, которые позволят им не поддаться нападкам со стороны США. Таким мнением поделился тележурналист Артем Шейнин.

Раньше уровень жизни граждан Европы заметно снижался одновременно с серьезным обогащением Соединенных Штатов. Это происходило в условиях роста напряжения в Старом Свете. По словам Шейнина, можно провести аналогию с нынешней эскалацией ситуации вокруг Украины в информационном поле.

В данном случае стоит вспомнить яркие исторические события прошлого, извлечь из них правильные выводы и не пойти на поводу у США. По мнению телеведущего, решать проблемы во внутренней политике с помощью кризисов в других государствах — довольно хитрая, но привычная тактика Вашингтона.

«История учит нас, и это не один, не два и не три раза случалось, что когда люди, живущие за океаном и не граничащие ни с кем в Европе, устраивают какую-нибудь бучу в Европе, там все гарантированно начинают жить сильно хуже, а за океаном начинают на этих основаниях жить сильно лучше. С этим не поспорит никто. Этому учит нас история Первой мировой войны и особенно Второй мировой войны. И еще много чего», —заявил Шейнин в программе «Время покажет».

Среди некоторых военно-политических экспертов бытует мнение, что напряженная ситуация вокруг Украины нужна Штатам, чтобы сместить фокус внимания с их ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.