Пушилин: Украина столкнулась с последствиями нагнетания истерии вокруг «вторжения РФ»

Истерия по поводу «полномасштабного российского вторжения», которую разувают украинская пропаганда и западные СМИ, больше не радует киевское руководство, так как окончательно вышла из-под контроля и начала приносить неприятности.

Такую оценку ситуации в эфире телеканала РБК дал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, по словам которого Киев оказался в очень сложном положении.

«Они (украинские власти) сами участвовали в нагнетании той истерии, которая продолжает в западных СМИ нагнетаться. Но Киев уже столкнулся с рядом экономических проблем инвестиционного плана и, конечно же, с паникой среди населения, потому что они серьезно нагнетали по поводу российской агрессии», — рассказал Пушилин.

В итоге украинскому руководству сейчас приходится опровергать собственные заявления и публично говорить о том, что, по данным разведки, Россия не готовит нападения на Украину.

Федеральное агентство новостей /

Однако уже запущенную информационную пропагандистскую кампанию остановить трудно и события развиваются не так, как хотелось Киеву.

«Мы видим на протяжении последних дней, что идет эвакуация своеобразная дипломатических ведомств ряда стран – это США, Канада, Австралия, Япония присоединилась. Вы видите, что это, безусловно, вызывает соответствующую реакцию среди местного населения», — добавил Пушилин.

Напомним, в понедельник, 24 января, лидеры фракций Верховной рады на заседании Согласительного совета поддались откровенно паническим настроениям и потребовали срочно закупать каски и горючее.