Возможность нападения на РФ с востока вызвала бурную реакцию пользователей Reddit

Пользователи американского сайта Reddit, на котором можно обмениваться ссылками на новости и там же эти новости обсуждать, высказали свое мнение по поводу идеи, что Соединенные Штаты Америки якобы легко могут победить Россию, напав на нее с «черного хода» - с востока.

Эту идею на форуме высказал один из пользователей, который решил, что Россия ничего не сможет противопоставить, если на нее напасть через Дальний Север, Берингов пролив и Чукотку.

«США запросто вломятся в Россию с "черного хода". Театр боевых действий Украиной не ограничивается. Аутсайдер здесь Россия», — написал в частности посетитель сайта под ником Noah Wyle, сопроводив пост картой Северо-Востока России и Аляски

Однако другие пользователи высмеяли его предложение, напомнив про суровые сибирские леса и сложную логистику, а также про то, какой отпор русские дали вторгавшимся на их землю войскам Наполеона и фашистской Германии.

В частности, комментатор thegrandlvlr иронично отметил, что все «дышащие на ладан империи» задавались вопросом, «не вторгнуться ли нам в Россию?».

wikipedia.org / Jacques-Louis David / Public Domain

Пользователь SingleRedJosh добавил, что составил список стран, которым удалось захватить Россию. И этот список состоит из одного слова «никому».

«В чате замечен Наполеон Бонапарт, — написал пользователь Real-human-not-a-bot. А Spookyjohnathan добавил: — Фашисты и смерть в России — самый культовый дуэт на все времена».

По мнению пользователя HeiBaisWrath, если американцы хотят «помахаться» с русскими в Сибири, они должны понимать, что для них это будет как Вьетнам, Афганистан, Корея и Залив Свиней вместе взятые. Хотя, отметил он, все же любопытно, каково это – партизанить в тайге.

Отвечая ему, другие пользователи рассказали, что именно отморозят себе и потеряют те, кто решит попартизанить в Сибири — «лишние пальцы и яйца».

Другие же комментаторы задумались о том, какое расстояние придется преодолеть нападающей стороне.

«Каких-то 6 500 километров маршем через Сибирь до Москвы. Подумаешь, братан — пара пустяков, — пишет E_Shaped_Pie. А PennsylvanianSankara дополняет его: — О, да, знаменитая логистика Аляски, Берингова пролива и Якутии».

Федеральное агентство новостей /

Наиболее подробно последствия нападения на Россию с Востока расписал пользователь Beginning-Display809:

«То есть план вторжения таков. Вторгнуться в Россию летом. Продвинуться достаточно далеко, потому что русские, отступая, сжигают все дотла. В сентябре все дороги превращаются в кашу. Потом наступает зима и войска замерзают насмерть, потому что логистика ни к черту. Начать долгое и мучительное отступление, которое кончится победой русских. В итоге: русские надрывают от хохота животы, потому что нельзя быть таким идиотом», — написал он.

А комментатор под ником CrazyCreation1 задался вопросом, если данное направление такое перспективное для нападения, то что мешает России воспользоваться аналогичным планом и завоевать Америку?