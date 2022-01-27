Политолог Сатановский с иронией ответил на планы США ввести санкции против Путина

Возможные санкции США против президента России Владимира Путина только укрепят его рейтинг. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Недавно корреспондент телеканала CBS Маргарет Бреннан рассказала, что американская сторона могла бы ввести ограничительные меры против российского лидера. Однако Вашингтон на это не пошел, поскольку санкции привели бы к «техническим трудностям».

Подобные выпады Соединенных Штатов могут обернуться войной подобно тому, как она уже идет на информационном и других полях, считает основатель и руководитель Института Ближнего Востока Сатановский. По его словам, оппоненты России рассчитывают на уничтожение страны. При этом Запад ведет усиленную подготовку к этому.

«Это далеко не памятная многим холодная война — это много хуже», — написал эксперт Telegram.

Политолога также насмешили сама суть ограничительных мер. Он усомнился в том, что российский лидер намерен встречать старость на территории США и зарубежных курортах. Кроме того, подобные размышления звучат смешно на фоне пандемии коронавируса.

Эксперт предположил, что Вашингтон мог рассчитывать на падение рейтингов Владимира Путина после введения санкций. Однако это окажет обратный эффект, и он сможет быть президентом пожизненно.

«И без того самый популярный политический лидер в стране... А после введения против него санкций, вообще может пожизненно править без малейших колебаний и сомнений. Ну, пускай вводят!» — с иронией заметил Сатановский.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон подготовил такие санкции, которых Москва еще не видела. Ограничительные меры будут введены в случае обострения ситуации вокруг Украины.