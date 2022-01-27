Телефонные переговоры Байдена и Зеленского могут состояться 27 января

Президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в офисе главы государства.

Как сообщили украинские издания, телефонный разговор Байдена и Зеленского может состояться 27 января. Информацию подтвердили в Киеве.

«Да, разговор состоится», — пояснили в офисе украинского лидера.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры президента России Владимира Путина и Зеленского. Инициатор диалога заявил о желании принять этот саммит в подконтрольной ему республике. Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова сыграть роль с снижении напряжения между двумя государствами.