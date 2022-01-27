Украинский депутат Дунда оконфузился с предложением «подарить» США несуществующий регион России

Ямало-Ненецкий автономный округ назвали краем и порекомендовали передать США. Конфуз допустил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда.

Дунда оговорился в эфире телеканала «UA:Первый». Он рассуждал на тему передачи некоторых территорий России Соединенным Штатам. В таком контексте депутат предложил США регион, которого не существует в реальности.

«Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», — перечисляет Дунда.

Корректное наименование субъекта — Ямало-Ненецкий автономный округ. Политик призвал и другие страны поразмышлять над освоением российских земель.