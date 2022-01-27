Политолог Замараева напомнила, что эвакуация блокадного Ленинграда проходила в три этапа

Эвакуация жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) проводилась в несколько этапов, заявила историк, политолог, депутат муниципального совета МО Васильевский Анна Замараева в эфире Медиагруппы «Патриот».

Власти СССР не могли эвакуировать всех жителей блокадного Ленинграда. Дело в том, что для этого нужно было иметь колоссальное количество финансов и транспорта. В связи с этим из города на Неве вывозили женщин, детей, а также нетрудоспособное население. Таким же образом, отметила Замараева, власти страны поступали и со значимыми предприятиями.

«Ну, во-первых, конечно же, эвакуация велась тремя этапами, она еще началась в июне 41-го года, безусловно, многие забывают значение эвакуации», — приводит ее слова Федеральное агентство новостей.

В годы ВОВ против советской армии и жителей блокадного Ленинграда сформировался целый батальон противников, отметила политолог. В него входили финны, итальянцы, а также добровольцы из Африки и Европы.