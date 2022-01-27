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Сериал «Спорт Тоша» расскажет детям об Олимпиаде

Общество
Сериал «Спорт Тоша» расскажет детям об Олимпиаде

Сразу три новых эпизода детского сериала «Спорт Тоша» будут приурочены к проведению XXIV Олимпийских игр в Пекине. Дата выхода — 30 января в 9:45 МСК на телеканале «Матч!». Олимпийский комитет России инициативу поддержал.

Главные герои — неугомонный Дракоша Тоша и его друг Лева расскажут юным зрителям, какие бывают Игры, а также помогут разобраться в тонкостях различных видов спорта. 

В этом нелегком деле им будут помогать приглашенные эксперты — комментаторы клест и какаду. Их озвучили профессионалы от мира спортивной журналистики — Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев.

Авторы идеи, по их словам, ставили перед собой задачу показать детям мир спорта как удивительное пространство возможностей, где каждый может найти себе занятие по силам. Главный вывод — победа зависит от стараний и дружной команды. Это созвучно с позицией президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, которые неоднократно заявляли, что спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы и прения между народами и государствами.

Сериал «Спорт Тоша» расскажет детям об Олимпиаде
ИА Политика Сегодня  / Лина Белова

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил:

«Большие победы — это всегда совокупность многих факторов. Даже самые незначительные на первый взгляд детали, как правило, играют огромное значение!»

Он добавил, что российская сборная имеет все шансы пробиться в топ-3 общего командного зачета на предстоящей Олимпиаде в Пекине.  

«И если на родине их будут поддерживать в том числе и маленькие болельщики «Спорт Тоши», то это тоже станет маленьким, но важным детским вкладом в нашу общую победу! Ведь чем больше болельщиков, тем сильнее позитивная энергетика, которая передается спортсменам. А чем успешнее выступают спортсмены, тем сильнее эмоции у всех, кто их поддерживает.  И вместе мы становимся сильнее», — заключил член МОК.

Сериал «Спорт Тоша» — веселая энциклопедия видов спорта для детской аудитории от анимационной студии Группы компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа».

«Спорт Тоша» стартовал на канале «Матч!» 3 января, затем эстафету приняла платформа IVI. Теперь веселых героев сериала можно увидеть на YouTube-канале «ЯРКО», а также на RuTube, MegafonTV, YotaTV и OKKO.

#олимпиада #россия #спорт тоша