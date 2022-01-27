Землетрясения и метеоритный дождь. Какие катастрофы Нострадамус предрек миру в 2022 году

Знаменитый французский пророк Нострадамус (Мишель де Нотрдам), живший еще в XVI веке, умел далеко заглядывать в будущее. Причем делал это творчески, оформляя предсказания в четверостишия — катрены.

Например, он с точностью предсказал эскалацию конфликта в Афганистане в 2021 году, написав, что «большой шум» на Ближнем Востоке всколыхнет весь мир. Также он описал глобальное переселение народов в следствии войны и бедности. В июне прошлого года на Западе разгорелся миграционный кризис, он остается болевой точкой европейских стран и по сей день.

2022 год, если верить Нострадамусу, будет не просто тяжелым, а разрушительным. Так, Европа окажется во власти сильнейшего урагана, в эпицентре которого окажется Франция. Ущерб будет насколько велик, что стране потребуются многие месяцы на восстановление. А вот Японию приблизительно в октябре ждет мощное землетрясение.

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В четверостишиях пророка говорится также о «колоссальных» наводнениях, которые будут вызваны падением в океан большой скалы. Все этом будут сопровождать землетрясения. Выбросы пыли в результате стихийных бедствий окажутся насколько огромными, что мир не увидит солнца три дня.

Также Нострадамус не исключил вероятность небольшого ядерного взрыва в Средиземном море неподалеку от острова Менорка (Испания).

Сильные потрясения по катренам ожидают и мировую экономику. Доллар рухнет, а следом за ним и положение США на мировой арене. Итальянцы тем временем ощутят серьезную нехватку финансов, но на помощь им придет Евросоюз.