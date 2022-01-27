Звено истребителей Су-30СМ2 заступило на боевое дежурство в Калининградской области

Дислоцированный в Калининградской области смешанный авиаполк морской авиации Балтийского флота РФ получил на вооружение четыре истребителя Су-30СМ2.

Новейшие самолеты существенно повысят боевой потенциал Балтфлота, приводит пресс-служба Западного военного округа слова командующего ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

«Летчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины», — подчеркнул он.

Звено истребителей Су-30СМ2 совершило дальний перелет из Иркутска и будет базироваться на аэродроме города Черняховск, сообщили представители ЗВО.