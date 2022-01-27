Союзники США не хотят разрывать дипломатических отношений с Россией, несмотря на попытки американского лидера Джо Байдена натравить весь мир на РФ. Об этом сообщает американское издание Politico.

Администрация Соединенных Штатов предпринимает попытки объединения стран Европы и Азии против России. Такую тактику они реализуют при помощи отправки дипломатических миссий. Дипломаты подготовили для государств причину для разрыва любых отношений с РФ – ее «планы» по нападению на Украину.

Цель подобной пропаганды Байдена – «затопление зоны» влияния России. Но большинство европейских стран дорожат тесным сотрудничеством с Россией. Они не намерены его усугублять и ставят под сомнения нападки в сторону РФ.

«Пока что Владимир Путин и глазом не моргнул. Некоторые из стран, которые были в списке поддержки Америки, такие как Бразилия и Индия, должны учитывать свои собственные экономические и военные отношения с РФ, что усложняет задачу администрации Байдена. Даже традиционные союзники Америки, такие как Германия, взвешивают свои экономические связи с Россией», – говорят корреспонденты Politico.

Попытки сломить Россию со стороны администрации Байдена терпят крах. В это время Путин занимается развитием сотрудничества с партнерами из Европы, Азии и Ближнего Востока, и планирует провести беседу с президентом Франции, тем самым эффектно разрушая планы американского лидера.