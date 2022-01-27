Партия Роста удостоила главу администрации Азова номинации «Золотая галочка»

Глава администрации Азова Владимир Ращупкин стал перовым чиновником в донском регионе — номинантом народной антипремии «Золотая галочка».

Об этом сегодня рассказал руководитель отделения Партии Роста в Ростовской области, директор медцентра «Здоровье» Игорь Симаков.

Напомним, в июне 2021 года Партия Роста учредила анти премию для худших чиновников - «Золотая галочка». Наградой, в виде позолоченной галочки, отмечаются те представители власти, которые плюют на нужды людей и работают по принципу «и так сойдет». Обладателей статуэток политики определяют по результатам работы общественных приемных. Федеральная инициатива прижилась не только в столице, но и быстро разлетелась по регионам.

По словам Игоря Симакова, поводов для награждения «Золотой галочкой» главы администрации Азова накопилось предостаточно.

«В городе существует направление движения по имени "улица Дружбы", которую губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал самой плохой дорогой в области. В конце декабря прошедшего года по ней отказались ездить водители городского маршрута №3. А злополучный железнодорожный переезд на Кагальницком шоссе, видимо постоянно бомбят темные силы, ибо ездить по нему можно только на военной технике», — перечисляет нерешенные проблемы Игорь Симаков.

Помимо плохих дорог в Азове возмущение жителей вызвала и неожиданно вышедшая из строя снегоуборочная техника во время метели в декабре прошлого года. Тогда подготовку коммунальщиков к зиме горожане назвали «позором и показухой». И это далеко не вся «работа для галочки», за которую Владимир Ращупкин получил именную статуэтку.

«Спустя рукава отнеслось городское чиновничество к ремонту визитной карточки города — смотровой площадке. Много невыполненных обещаний, много невнятных отговорок. В итоге дорого и убого. Тяп–ляп для галочки. Работа по принципу "и так сойдет" иной оценки просто не заслуживает», — продолжает Игорь Симаков.

По его словам, в Ростовской области пора наладить промышленное производство «галочек». Однако в январе первая на Дону именная статуэтка отправлена именно в приемную главы администрации Азова вместе с сопроводительным письмом.

«Этой меткой Партия Роста метит нерадивость, равнодушие, чванство и непрофессионализм. Но такая метка еще не приговор, а сигнал для изменения Вашего отношения к обязанностям муниципальной службы», — резюмируется в документе.