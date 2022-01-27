Мишустин озвучил новый размер социальных выплат с 1 февраля

С 1 февраля в России увеличивается размер ряда социальных выплат. Об этом напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Так, увеличивается сумма материнского капитала: на первого ребенка - с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч, на второго и последующих - до 693 тысяч рублей.

Выплаты для семей с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранов будут проиндексированы на 8,4%. Так, при рождении ребенка размер единовременного пособия вырастет до 20 472 рублей.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет автоматически поднимется до 7677 рублей. А если отец ребенка служит в армии, размер выплат возрастет до 20 472 руб. Повышение единовременного пособия с 1 февраля ожидает и беременных супруг призывников (при сроке от 180 дней).

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Почти 7 тысяч рублей составит с начала следующего месяца соцвыплата на погребение. Получить ее можно только в том случае если человека похоронили за свой счет, без использования бесплатных услуг из гарантированного перечня.

Также пособия проиндексируют инвалидам и ликвидаторам чернобыльской аварии, эвакуированным из зоны отчуждения или постоянно проживающим в зоне отселения (ряд районов в Брянской области), героям и полным кавалерам ордена Славы, инвалидам войны и участникам ВОВ, хозяевам собак-проводников, героям труда и пострадавшим при несчастном случае на производстве. Последним повысят выплаты и единовременные, и ежемесячные, и по больничным листам.