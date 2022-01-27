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Морской патруль. Как дельфины охраняют ядерные боеголовки США

Армия
Морской патруль. Как дельфины охраняют ядерные боеголовки США

На расположенной в 30 километрах от Сиэтла, штат Вашингтон, военно-морской базе «Китсап» (Kitsap) можно найти самое засекреченное оружие Америки, которое впору называть первой линией обороны нацбезопасности США. Речь идет, как ни странно, не о новейших ракетных комплексах или боевых машинах, а о морских обитателях — дельфинах.

Эксперты портала Military.com рассказали, что с 1967 года ВМС США обучают дельфинов и морских львов для военных целей, таких как разминирование, спасательные операции и охрана военных объектов. Программу дрессировки морских млекопитающих, в том числе «боевых дельфинов», опробовали еще во время войны во Вьетнаме, а позже во время вторжения США в Ирак в 2003 году.

Чтобы защищать военные и гражданские объекты от мин, дельфины используют свой «биологический эхолокатор». Он способен обнаружить угрозу на морском дне или даже под слоем ила, сообщают эксперты.

Морской патруль. Как дельфины охраняют ядерные боеголовки США
nara.getarchive.net  / U.S. National Archives & DVIDS

«Охрана» ведется по следующему сценарию: как только дельфин замечает опасный объект, он возвращается к дрессировщику и получает от него специальный буй. С его помощью морской обитатель «помечает» участок — проходящие мимо суда знают, что места, где находится подобный «маркер» следует избегать, и меняют курс. Одновременно с этим водолазы ВМС США нейтрализуют угрозу.

Обученный дельфин может не только найти и обозначить мину, но и поймать «лазутчика», отмечают специалисты Military.com. Они подплывают к противнику и цепляют к нему вышеупомянутый буй, который тут же поднимает нежданного гостя на поверхность.

Сейчас «морской спецназ» чаще всего задействуют у городка Бангор-Бейс, рядом с которым расположена база «Китсап». Там находится один из крупнейших складов ядерного оружия в США, который нуждается в постоянной защите со всех сторон, в том числе со стороны моря. Вот здесь на помощь и приходят дельфины и морские львы ВМС США.

По словам представителя военно-морских сил Криса Хейли, животные охраняют морские подходы к складу с 2010 года. Сейчас там хранится около 25% всех ядерных боеголовок Соединенных Штатов.

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