Морской патруль. Как дельфины охраняют ядерные боеголовки США

На расположенной в 30 километрах от Сиэтла, штат Вашингтон, военно-морской базе «Китсап» (Kitsap) можно найти самое засекреченное оружие Америки, которое впору называть первой линией обороны нацбезопасности США. Речь идет, как ни странно, не о новейших ракетных комплексах или боевых машинах, а о морских обитателях — дельфинах.

Эксперты портала Military.com рассказали, что с 1967 года ВМС США обучают дельфинов и морских львов для военных целей, таких как разминирование, спасательные операции и охрана военных объектов. Программу дрессировки морских млекопитающих, в том числе «боевых дельфинов», опробовали еще во время войны во Вьетнаме, а позже во время вторжения США в Ирак в 2003 году.

Чтобы защищать военные и гражданские объекты от мин, дельфины используют свой «биологический эхолокатор». Он способен обнаружить угрозу на морском дне или даже под слоем ила, сообщают эксперты.

nara.getarchive.net / U.S. National Archives & DVIDS

«Охрана» ведется по следующему сценарию: как только дельфин замечает опасный объект, он возвращается к дрессировщику и получает от него специальный буй. С его помощью морской обитатель «помечает» участок — проходящие мимо суда знают, что места, где находится подобный «маркер» следует избегать, и меняют курс. Одновременно с этим водолазы ВМС США нейтрализуют угрозу.

Обученный дельфин может не только найти и обозначить мину, но и поймать «лазутчика», отмечают специалисты Military.com. Они подплывают к противнику и цепляют к нему вышеупомянутый буй, который тут же поднимает нежданного гостя на поверхность.

Сейчас «морской спецназ» чаще всего задействуют у городка Бангор-Бейс, рядом с которым расположена база «Китсап». Там находится один из крупнейших складов ядерного оружия в США, который нуждается в постоянной защите со всех сторон, в том числе со стороны моря. Вот здесь на помощь и приходят дельфины и морские львы ВМС США.

По словам представителя военно-морских сил Криса Хейли, животные охраняют морские подходы к складу с 2010 года. Сейчас там хранится около 25% всех ядерных боеголовок Соединенных Штатов.