МИД РФ допустил вероятность эвакуации россиян с территории Украины

Россия всегда готова провести эвакуацию дипломатов с территории Украины. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Дипломат отметил, что Москва не планирует вывозить сотрудников диппредставительства из-за ситуации вокруг Украины. При этом российская сторона всегда к этому готова. Зайцев добавил, что дипломатическая миссия продолжает работать в штатном режиме, несмотря на многочисленные провокации.

Ранее стало известно, что Германия эвакуировала своих сотрудников дипмиссии и их семей с территории Украины. Аналогичные шаги ранее предприняли США, Великобритания и Австралия.