Украинский лидер Владимир Зеленский не может дать отпор своему коллеге из России Владимиру Путину, поэтому роль президента страны сейчас выполняет коллективный Запад. К такому выводу пришел львовский журналист Остап Дроздов.

По словам эксперта, этот сценарий пока что лучше всего подходит Украине. Если бы Зеленский сам управлял государством, то Киев уже давно бы капитулировал.

«Пошел бы на прямые переговоры с Путиным, поговорил бы с ним про что-то, о чем мы не узнаем», — отметил Дроздов в эфире YouTub-канала.

Страны Запада продолжают распространять недостоверную информацию о якобыпланах России по «вторжению» на Украину. Москва неоднократно опровергала это, подчеркивая, что Кремль не собирается проявлять агрессию в отношении других стран.