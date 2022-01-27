Юристы Пригожина потребовали провести судебную экспертизу по делу против «Эха Москвы»

Представители бизнесмена Евгения Пригожина в ходе заседания суда по иску предпринимателя против «Эха Москвы» подали ходатайство о проведении судебной экспертизы.

Заседание по иску предпринимателя о признании не соответствующими действительности сведений, распространяемых СМИ «Эхо Москвы», состоялось 27 января. Юристы Пригожина подали ходатайство о проведении судебной экспертизы по высказываниям, чтобы окончательно поставить точку в вопросе, являются оспариваемые сведения мнением или утверждением. Представители «Эха Москвы» в свою очередь подали ходатайство об отложении процесса в связи с болезнью ответчиков, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

«В очередной раз хотим обратить внимание, вся позиция ответчиков сводится к утверждению, что оспариваемые сведения являются мнением, почерпнутым из интернета. Соответственно, никаких доказательств истинности опубликованной ими недостоверной информации ответчики не представили и представить не могут, несмотря на заявления господина Венедиктова, о том, что они готовы показать исчерпывающие доказательства», — говорится в сообщении.

Ответчик за день до заседания направил в адрес юридической службы компании «Конкорд» позицию о том, что доказывать недостоверность сведений должно лицо, в адрес которого распространены сведения, а не тот, кто их тиражировал. Это известная коллизия статьи 152 ГК РФ и принципа невозможности доказывания отрицательных фактов, известного еще из Римского права, отметили юристы Пригожина.

«Тяжесть доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает», — напомнили представители юридической службы.

Действия «Эха Москвы» можно считать формальными попытками уйти от ответственности, которые не меняют сути. Никаких доказательств истины своих утверждений ответчики не представили. Юристы Пригожина уверены, что оппоненты не настроены устанавливать истину через суд, а пытаются найти основания и поводы, чтобы избежать ответственности.

«Такая позиция, несомненно, уже поражение», — сказано в сообщении.

Пригожин ранее подал иск не только против «Эха Москвы», но и к журналистам Виктору Шендеровичу, Алексею Венедиктову, Виталию Рувинскому и Евгению Белогаеву. В декабре суд отклонил три ходатайства представителей ответчиков об отложении слушаний дела, потому что счел их необоснованными.