Сергей Лавров указал на распространение неонацизма в некоторых странах Европы

Власти некоторых европейских государств одобряют пропаганду радикальных идей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат принял участие в памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Министр указал на распространение неонацизма в некоторых странах Европы. Среди таких Лавров перечислил Украину и прибалтийские государства. Пропаганда подобных идей происходит с позволения местных властей, пояснил глава МИД.

«Россия будет решительно этому противодействовать. По нашей инициативе ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. Традиционно поддерживаем резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении отрицания Холокоста. Продолжим это делать и впредь», — подчеркнул Лавров.

День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. В 1945 году 77 лет назад советские войска освободили узников лагеря смерти «Освенцим».