Губернатор Красноярского края Усс переболел COVID-19

Красноярский губернатор Александр Усс заразился коронавирусом. Симптомы заболевания у политика появились после возвращения из командировки. Сейчас он уже выздоровел.

Губернатор Усс прошел трехдневный курс лечения в больнице. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19 и в настоящее время уже выписан.

«В настоящее время губернатор находится дома, где работает в удаленном режиме», — сообщил собеседник «РИА Новости».

После выздоровления Усс успел провести рабочее совещание в режиме видеоконференции, обсуждая проект красноярского метрополитена. Самочувствие губернатора является удовлетворительным. Политик напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19.