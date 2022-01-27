TJT указала на разочарование США после получения Путиным ответа по гарантиям безопасности

Запад теряется в догадках, не зная, что предпримет Россия после ответа США по гарантиям безопасности. В такое положение его поставил президент РФ Владимир Путин, пишет The Japan Times.

Японские журналисты обратили внимание: Путин часто озвучивает четкую позицию Москвы по Украине и ее вступлению в НАТО. Сдержанные и четкие заявления российского лидера сильно отличаются от того, какую политику ведут США, пишет «ПолитРоссия».

«Это контрастировало с безжалостными спекуляциями в Вашингтоне, где Байдена неоднократно спрашивали о вероятности российского вторжения на Украину. И это подчеркнуло дисциплину Кремля в контроле над своим сообщением, поскольку официальные лица настаивали на том, что они не будут принимать никаких решений, пока США не представят письменный ответ на требования России остановить расширение НАТО», — указано в публикации The Japan Times.

kremlin.ru / Администрация президента России

Запад надеялся, что Путин быстро отреагирует на ответ США по гарантиям безопасности. Однако президент России не стал делать преждевременных заявлений.

«Как и все, что касается внешней политики Путина, удивительное молчание президента в драме с высокими ставками, которая вращается вокруг него, было призвано заставить Запад гадать о его намерениях», — рассекретили уловку президента японские аналитики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин ознакомился с ответом США. По его словам, Россия не будет тянуть с реакцией, но не стоит ждать ее слишком скоро.