Политолог Федоров напомнил о неотъемлемом праве стран Африки выбирать союзников

Российский политолог Сергей Федоров считает, что Буркина-Фасо и другие страны Африканского континента вправе самостоятельно выбирать союзников.

Федоров прокомментировал заявления официального Парижа по поводу якобы имевшего место «вмешательства России» в зоне французского влияния в Сахаро-Сахельском регионе. Новая порция обвинений в адрес Москвы прозвучала после государственного переворота, произошедшего в Буркина-Фасо — группа военных во главе с подполковником Полем-Анри Сандаого Дамибой отстранила от власти президента страны Рока Марка Каборе, который оказался неспособен переломить ход борьбы с исламистами на севере страны.

Доказательством «вмешательства Москвы» стал митинг в поддержку новых властей, который прошел в столице Уагадугу под лозунгом «Нет — Франции, да — России!» В ходе демонстрации граждане попросили Дамибу обратиться за помощью к РФ в борьбе с радикалами на севере страны.

Федеральное агентство новостей /

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров напомнил, что именно вопрос безопасности стал основной причиной госпереворота. Военные в Буркина-Фасо неоднократно предлагали президенту пригласить в страну российских инструкторов, которые отлично зарекомендовали себя в ЦАР и Мали. Однако глава государства отверг эти предложения, опасаясь санкций со стороны Франции и других государств, которые обвиняют российских военных специалистов в работе на «ЧВК Вагнера». В итоге военные были вынуждены спасать страну, взяв власть в свои руки.

Желание жителей Буркина-Фасо развивать сотрудничество с Россией политолог назвал вполне логичным: Москва в своих международных отношениях придерживается принципов равенства и взаимовыгодного сотрудничества. К тому же у России нет багажа в виде колониального прошлого, что также играет в плюс.

«Евросоюз использовал присутствие во многих странах Африки в корыстных целях, организовывая продажу и вывоз ресурсов на выгоднейших условиях. Так, и в Мали, и в Буркина-Фасо ведется добыча золота. Именно поэтому после разрыва сотрудничества со стороны этих стран с ЕС Запад взорвался негодованием и устроил целую антироссийскую пропагандистскую кампанию. Традиционно в этом деле усердствует Великобритания. При этом Россия никогда не нарушала прав других суверенных государств и не позволяла себе того, что, к примеру, творят на территории независимых стран американцы», — считает эксперт.

Буркина-Фасо стала третьей африканской страной, где за короткий период к власти пришли военные. До этого подобные события произошли в Гвинее и Мали.