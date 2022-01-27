Экономист Хазин предрек США болезненные последствия из-за антироссийских санкций

США могут ввести против России лишь одну санкцию в виде отключения программного обеспечения на всех телефонах. Об этом заявил экономист и публицист Михаил Хазин.

В беседе с журналистом Владимиром Соловьевым Хазин отметил, что Вашингтон считает отключение ПО страшным ограничением для российской стороны. Однако это приведет к болезненным последствиям для самих же Соединенных Штатов, предрек эксперт.

«Санкции США неизбежны, ну и что? Нет смысла этого боятся и распространять апокалиптические настроения. Ну выключат они нам все телефончики. Это самое страшное на что они могут решиться по уровню ущерба для себя. Но у нас же немедленно в каждой подворотне появятся умельцы, которые научатся взламывать эти операционки. Через три месяца максимум у нас все будет работать. Парадокс в том, что нам даже свои умельцы не понадобятся. Вернее, они, скорее всего, просто не успеют», — сделал неожиданное заявление Хазин.

Прежде всего, антироссийские санкции коснутся американской экономики. Эта сфера в США за последние несколько лет изменилась не в лучшую сторону. «Страшные» ограничения, которыми грозится Вашингтон, просто скукожат экономику страны.

«Уже через пару дней после масштабного отключения позвонят умные люди из разных американских же по большей части компаний и скажут нам шепотом: «Ребяты, мы вам сейчас тут тихо-тихо выдадим некую прошивочку, вы ее используйте и все будет работать, вы только нам денежку платите. Вот так просто сами же американцы и обнулят свои самые страшные санкции. Ничего сверхъестественного, простейшие законы рынка», — подытожил эксперт.

Ранее журналисты CBS сообщили о решении Белого дома по санкциям против президента России Владимира Путина. В настоящий момент американская сторона не будет применять эти ограничения. Причина заключается в «технических трудностях», пояснили в издании.