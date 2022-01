Употребление зеленого чая поможет избежать развития инсульта и рака

Зеленый чай обладает уникальными вкусовыми свойствами, а также помогает снизить риск развития онкологических заболеваний и инсульта.

Пользу этого напитка изучают специалисты с разных уголков планеты. Например, в 2020 году было опубликовано исследование, в котором ученые проанализировали данные 100 902 жителей Китая. Оказалось, что у приверженцев зеленого чая риск смерти от инфаркта или инсульта снизился на 56%

Напиток также содержит в себе органические вещества под названием катехины. Они помогают подавить злокачественную опухоль и выступают средством профилактики рака легких, печени и ЖКТ, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на издание Eat This, Not That.

Зеленый чай снижает риск обострения онкологических заболеваний. Для этого рекомендуется выпивать пять кружек напитка в день, гласят результаты еще одного исследования.