Даниил Фомин может перейти в английский «Кристал Пэлас»

Российский футболист Даниил Фомин может перейти из московского «Динамо» в лондонский «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» проявляется интерес к полузащитнику «Динамо» и сборной России по футболу Даниилу Фомину, сообщает «Чемпионат». По информации издания, английский клуб сделает предложение по трансферу игрока бело-голубых, если не приобретет у «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. Контракт Фомина с «Динамо» действует до июня 2025 года.

Подопечные Сандро Шварца завершили первую часть сезона РПЛ на втором месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу «Динамо» набрало 36 очков и на балла отстает от возглавляющего турнирную таблицу «Зенита».