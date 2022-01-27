Юных кировских сноубордистов наградили кетчупом и майонезом

Юные кировские сноубордисты получили мощный заряд мотивации для будущих спортивных свершений. Участникам городских соревнований по сноуборду в дисциплине слалом организаторы подарили кетчуп и майонез. Изысканные соусы шли в «комплекте» с красочным блокнотом.

«Спасибо всем участникам, организаторам и партнерам за проведение соревнований, организованных на высшем уровне», — торжественно объявили представители центра зимнего отдыха «Калинка», на территории которого проходили состязания.

Высококалорийный поощрительный приз вручали тем, кто принимал участие в слаломе, но не занял призовые места. Если верить региональным СМИ, победителям соревнований достались более воодушевляющие подарки. Всего в «Калинке» 23 января побывали около ста сноубордистов.