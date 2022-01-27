«Не его стиль». Путин игнорирует Мюнхенскую конференцию-2022 в пользу Китая

Повторения знаменитой «мюнхенской речи» Владимира Путина в этом году ждать точно не стоит. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально заявил, что глава государства не планирует посещать столицу Баварии в период с 18 по 20 февраля, а это значит, что Мюнхенская конференция по безопасности-2022 пройдет без него.

Впервые за два года мероприятие состоится в очном формате (до этого видеться в живую политикам и дипломатам мешал коронавирус). Конференция пройдет в четырехзвездочном отеле Bayerischer Hof в самом сердце Мюнхена и станет 58-й по счету.

Одновременно с этим в Китае подойдут к концу зимние Олимпийские игры (церемония закрытия намечена как раз на 20 февраля), которым Путин в последнее время уделяет все больше и больше внимания. Пока США и представители Европарламента призывают бойкотировать международные соревнования, президент РФ уверяет сограждан, что Олимпиада пройдет «на очень достойном и высоком уровне».

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Сотрудничество между Москвой и Пекином крепнет не по дням, а по часам, рассуждает гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. На этом фоне выбор между официальным визитом к союзникам в Китай и поездкой на Мюнхенскую конференцию, где балом правит Запад, очевиден.

«Время такое, что впору играть по сценарию "друг-враг". Путин, конечно же, выбирает друзей, тем более тогда, когда Запад призывает игнорировать Олимпиаду. У Путина давно работает чутье: если он поедет в Мюнхен, то вся конференция будет агрессировать в его сторону, ведь весь западный мир сейчас говорит практически об одной России. Это не его стиль. Он понимает, что какую бы правду он там не продвигал, конференция пройдет по правилам Запада», — считает политолог.

Уже несколько лет Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин называют друг друга «старыми друзьями», при этом взвешенно реагируя на непрекращающуюся критику со стороны Европы и США, подвел итог Маркелов. Известный политолог Марат Баширов дополнил позицию коллеги по цеху: после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности Брюсселю и Вашингтону впору самим разбираться с геополитической тактикой.

«Позиция Москвы понятна: обсудите в Мюнхене свою общую позицию по европейской безопасности, которая к моменту проведения может измениться из-за "военно-технических" действий России в ответ на приближение НАТО», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

nato.int / Пресс-служба НАТО

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине пройдет 4 февраля. Владимир Путин не просто посетит торжественное мероприятие в китайской столице, но и проведет очные переговоры с Си Цзиньпином.