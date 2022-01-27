«Худой мир лучше доброй ссоры». Станет ли Россия вооружать Донбасс

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак призвали помочь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам поставками «отдельных видов» вооружения.

Такая мера, по мнению единороссов, поможет сдержать агрессию Украины, которая в последнее время стягивает войска и военную технику (в том «подаренную» Западом) к линии соприкосновения в Донбассе.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов (ЕР) поддержал однопартийцев. По его мнению, отправку оружия в ЛДНР можно считать ответом России на отказ США и НАТО предоставить Москве гарантии безопасности.

В КПРФ обратили внимание на то, что помощь в виде поставок вооружения — не первостепенная задача. Зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Политикой сегодня» заявил, что сначала необходимо подумать о безопасности местных жителей, в числе которых около 600 тысяч человек, получивших российские паспорта.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

А для этого Россия должна признать самопровозглашенные республики, утверждает коммунист. Он напомнил, что такую инициативу КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым озвучила еще 19 января.

«Я рассматриваю поставку оружия, как вторую по значимости необходимость после признания. Одно другому не мешает. Украина с самого момента подписания Минских соглашений не выполняет их. Провокации [в Донбассе] идут постоянно: обстрелы жилых домов, кварталов, гибнут люди периодически. Там и так оружие существует, но больше советских образцов. Армии ЛДНР необходимо на всякий случай помочь с точки зрения оружия сдерживания», – резюмировал Ющенко.

А вот член фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг предпочел воздержаться от обсуждения инициативы единороссов. Он назвал тему слишком «щекотливой».

«Я вообще против любой войны. Я не чистый пацифист, но я считаю, что любая война – это плохо. Худой мир лучше доброй ссоры. Эта поговорка для меня основополагающая во всех смыслах. Учитывая, что и так много риторики с разных сторон, еще моего голоса не хватало. Без меня обойдутся», – заявил эсер.

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Инициатива «Единой России» о военизированной помощи ЛДНР не согласовывалась с Кремлем. Во всяком случае, об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который представлял Россию на встрече политсоветников «нормандской четверки» в Париже.

«Я не знаю, чем руководствовался господин Турчак, с нами он не советовался, – отрезал Козак после восьмичасовых переговоров. — Необходимо руководствоваться только минскими соглашениями и тогда не будет необходимости вооружать или финансово поддерживать ни Украину, ни Донбасс».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев рассказал РИА Новости, что для отправки оружия в Донецк и Луганск парламентариям не потребуется принимать дополнительных законов. Решение об этом должен принять Верховный главнокомандующий РФ, то есть президент Владимир Путин.