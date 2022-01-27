Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Белгородской области

Медики Белгородской области зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Подтверждено 14 случаев инфицирования новым вариантом вируса SARS-CoV-2, об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Данные предоставлены федеральной лабораторией Роспотребнадзора.

На определение штаммов отправляется около 10% мазков с положительным результатом на COVID-19, отметили в ведомстве. Предположительно, новая волна коронавируса накроет Белгородскую область через одну-две недели. Об этом заявила в среду на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.