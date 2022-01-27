Главу госстройнадзора в Челябинской области задержали по делу о взятке

Оперативники задержали начальника регионального управления государственного строительного надзора в Челябинской области по подозрению во взяточничестве.

Следствие установило, что он получил от бизнесмена денежное вознаграждение в виде услуг имущественного характера. В обмен на это чиновник помог предпринимателю получить документы о соответствии торгового объекта строительным нормам. При этом здание было построено с нарушениями.

Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили преступление. Расследование дела продолжается. Меру пресечения для подозреваемого пока не определили.