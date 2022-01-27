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Полиция провела обыски в англо-американской школе в Москве после ареста экс-дипломата США

Происшествия
Полиция провела обыски в англо-американской школе в Москве после ареста экс-дипломата США

Оперативные мероприятия прошли в столичной англо-американской школе в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого стал бывший сотрудник посольства США Марк Фогель.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, личные вещи и бейсбольную биту. Бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель обвиняется в контрабанде и хранении запрещенных веществ в крупном размере.

По данным МВД, Фогель прибыл в Москву на самолете из Нью-Йорка. В ходе таможенного контроля в его багаже нашли наркотические средства. Следователи возбудили уголовное дело.

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