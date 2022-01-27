Путин возложил цветы к братской могиле на Пискаревском кладбище в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 января прибыл в Петербург, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда.

Глава российского государства побывал на Пискаревском кладбище, где возложил цветы к братской могиле. Согласно документам, там захоронен брат Владимира Путина. Он скончался в годы блокады.

Кроме того, Владимир Путин возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». По предварительным данным, на Пискаревском кладбище захоронены около 150 тыс. жертв блокады. Некоторые из них не опознаны.

Блокада Ленинграда длилась более 870 дней. К ее началу в городе отсутствовали достаточные объемы продовольствия и топлива. В этом году в Петербурге отмечают 78-летие со Дня снятия блокады Ленинграда.