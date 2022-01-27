Оставшиеся в России биатлонистки отправятся в Пекин на Олимпиаду не позднее 28 января

Четыре члена сборной России по биатлону, которые не вылетели в среду в Пекин, отправятся в китайскую столицу на Олимпийские игры не позднее пятницы, 28 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Российским биатлонисткам Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой, а также тренеру женской сборной Михаилу Шашилову и массажисту команды Роману Никитину требуется предъявить дополнительное документальное подтверждение о перенесенном коронавирусе. Остальные члены сборной России, вылетевшие в Пекин ранее, уже благополучно добрались до Китая.

Шашилов, Никитин, Казакевич и Васнецова отправились на базу в Новогорск. Их транспортировка отвечала всем требованиям безопасности.

«После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин, планируется, что вылет будет произведен не позднее завтрашнего дня», — говорится в сообщении.

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля. Из-за распространения нового штамма коронавируса было предложено перенести Олимпиаду. Однако впоследствии от этой идеи отказались.