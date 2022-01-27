Политик Вострецов возложил цветы к монументу погибшим в годы ВОВ защитникам Ленинграда

Активисты Профсоюзов России СОЦПРОФ во главе с лидером организации Сергеем Вострецовым почтили память защитников Ленинграда и возложили цветы к монументу.

В ходе траурного мероприятия Вострецов отметил, что россияне не забудут подвиг отцов и дедов. Также политик заявил, что жители РФ ни при каких условиях не поддадутся на шантаж со стороны США и НАТО.

«Они не понимают что русские, предки которых пережили ад Великой отечественной войны и 900 дней блокады, никогда не поддадутся на шантаж. Никогда Россия не была агрессором, но и на колени ее никто не поставил и не поставит!», —цитирует его Федеральное агентство новостей.

Глава государства Владимир Путин, как отметил лидер объединения СОЦПРОФ, не позволит пренебрегать интересами соотечественников. Жители России заплатили слишком дорогую цену за мир, и забыть это невозможно, добавил Вострецов.

«Больно, что сегодня прихвостни Бандеры, захватившие власть на Украине, подпитываемые провокаторами с Запада, промывают неокрепшие мозги молодежи, науськивая их на братьев по крови», — заявил политик.

Россияне, по его словам, любили и любят украинский народ. Однако если они захотят «испытать на крепость граждан Донецка и Луганска», то РФ, как отметил Вострецов, «вырвет зубы нечисти вместе с челюстью».