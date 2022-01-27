Путин во время поездки в Петербург проведет рабочую встречу с Бегловым

Российский президент Владимир Путин проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Мероприятие состоится 27 января.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Беглов обсудят важные вопросы Петербурга.

«Планируется рабочий контакт с губернатором Санкт-Петербурга, они так или иначе пообщаются, обсудят городские дела. Мы вас проинформируем об этом», — проинформировал Песков.

Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Он посетил Пискаревское кладбище и возложил цветы к мемориалу.