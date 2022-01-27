Песков: Путин положительно отреагировал на приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путин посетит Турцию, как только наладится эпидемиологическая ситуация и позволит график. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства положительно отреагировал на предложение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить республику. Эта тема не раз поднималась во время бесед глав государств.

«Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», — говорится в заявлении Пескова для прессы.

Ранее стало известно, что президент России ознакомился с письменным ответом властей США по гарантиям безопасности. Москва не станет спешить с выводами по содержанию документа, подчеркнул Песков.