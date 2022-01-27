Нарушение правил дорожного движения и скользкая дорога спровоцировали аварию в Калининском районе Петербурга. Автомобилист утром сбил людей на улице Черкасова.

Установлено, что женщина переходила дорогу с четырехлетней девочкой. Люди шли по нерегулируемому переходу. Водитель за рулем Peugeot не притормозил и сбил их. Ребенка отправили в больницу, в отношении мужчины составлен административный протокол.

Отметим, что в Петербурге в течение нескольких недель участилось количество аварий. Машины бьются на обледенелых и заснеженных дорогах. Горожане уверены, что команда губернатора Александра Беглова не смогла должным образом подготовить Северную столицу к зиме.