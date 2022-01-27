Президент Украины Зеленский выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Днепре

Пять человек, включая мирную жительницу, стали жертвами солдата-срочника, который открыл огонь по сослуживцам в Днепре. На произошедшее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В первую очередь глава государства выразил свои соболезнования семьям погибших и отметил, что им безотлагательно должна быть оказана любая необходимая помощь. Также Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей отчета обо всех установленных обстоятельствах трагедии.

«Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время», — добавил президент.

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром на заводе «Южмаш». В результате стрельбы погибли пять человек, еще столько же были серьезно ранены. К настоящему моменту злоумышленник задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.