Россиян предупредили о фейковом Instagram-аккаунте Мишустина

Правительство РФ напомнило россиянам, что премьер-министр страны Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в социальных сетях. Соответственно, все, что публикуется там якобы от имени главы правительства, никак не относится к его реальной работе.

Немногим ранее внимание интернет-пользователей привлек некий «информационный аккаунт» Мишустина в Instagram. Там в формате истории появилось следующее сообщение:

«Дорогие друзья! У нас есть к вам одна просьба. Далее в stories мы будем выкладывать губернаторов регионов России. Если вы, например, житель Хабаровского края, и увидели в списке своего губернатора, то вы должны написать в рамке, как оцениваете деятельность главы региона на этом посту».

Prt Scr instagram.com / @mv.mishustin

Далее создатели фейковой странички выложили фотографии 82 глав субъектов, начав с главы Адыгеи Марата Кумпилова и закончив губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Prt Scr instagram.com / @mv.mishustin

Примечательно, что аккаунт был создан в конце сентября 2021 года. По крайней мере в это время там появился первый приветственный пост, где создатели сразу подчеркнули «информационный» характер странички. А так же честно указали, что личных профилей в соцсетях у премьер-министра нет.

Однако это, похоже, ничуть не смущает многочисленных подписчиков, число которых на момент публикации статьи перевалило за 6,5 тысячи. Жители регионов России оставляют сотни комментариев к постам, жалуясь на экологию, проблемы с медициной, введение QR-кодов и многие другие аспекты. Но, как оказалось, напрасно. В правительстве аккаунт не просматривают, а о его существовании чиновники, судя по всему, узнали только сегодня.

Однако сама идея сбора отзывов о работе губернаторов через социальные сети показалась многим СМИ весьма удачной. Новость молниеносно подхватили десятки Telegram-каналов. Некоторые даже успели спрогнозировать волну губернаторских отставок.

«Вполне вероятно после этого опроса последуют кадровые решения. Возможно таким креативным способом Мишустин запустил очередной "губернаторопад"», – предположил автор «Аксютенко Life» (орфография и пунктуация автора сохранены, – Прим. ред.).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал имя «самого слабого губернатора» в России. Подробности — в нашем материале.