Александр Кокорин может перейти из «Фиорентины» в «Химки»

Экс-форвард сборной России по футболу Александр Кокорин может вернуться в РПЛ.

«Химки» могут усилить состав Александром Кокориным, однако не хотят тратить деньги на трансфер нападающего. Об этом информирует Corriere dello Sport. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 2024 года. Руководство «фиалок» хочет расстаться с российским нападающим, который крайне редко попадает в основной состав и до сих пор не забивал в официальных матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость участника двух чемпионатов Европы по футболу в 2 миллиона евро. В «Химках» информацию об интересе к Кокорину пока не комментировали.