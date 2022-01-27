Песков заявил, что Россия не будет спешить с реакцией на ответ США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин получил ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Глава государства уже ознакомился с ними, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока поводов для оптимизма мало. Россия не будет затягиваться с реакцией на ответы Вашингтона и Брюсселя, но не стоит ждать, что это будет сделано молниеносно.

«Все эти бумаги у президента. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Вашингтон просил не разглашать ответ по гарантиям безопасности. Однако американцы уже настолько подробно изложили содержание документов, что оно всем известно.

Россия в декабре направила США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности. Один из пунктов подразумевает отказ НАТО от расширения на восток.