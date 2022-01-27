Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Сергей Лавров: в ответах США по безопасности нет позитивной реакции по нерасширению НАТО

Политика
Сергей Лавров: в ответах США по безопасности нет позитивной реакции по нерасширению НАТО

Письменный ответ США по гарантиям безопасности позволяет надеяться на серьезные переговоры по второстепенным темам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что в письме от американской стороны нет позитивной реакции по нерасширению НАТО на Восток. Этот вопрос является самым важным, пояснил министр.

Содержание документа станет известно в ближайшее время.Также Сергей Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты согласовали ответ с Украиной.

Эту информацию ранее подтвердил и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он добавил, что документ был скоординирован и с властями Европы.

#россия #сша #лавров