Количество летальных случаев среди больных коронавирусом выросло в Петербурге

Федеральный штаб по заболеваемости, выписке и смертности от коронавирусной инфекции зафиксировал рост смертности в Петербурге на 27 января.

За последние сутки в Петербурге медики выявили 11 808 новых случаев заболевания от COVID-19. С начала января показатель увеличился более, чем в семь раз. Всего в Северной столице с начала пандемии заразились более 960 тыс. человек.

Госпитализированы за последние сутки 664 заболевших коронавируса. А погибли еще 64 человека. Всего в Петербурге с начала пандемии зафиксировано 29 656 смертей.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается сложной. В городе продолжает расти смертность и уровень заболеваемости. Город твердо стоит на второй строчке рейтинга страны по суточной заболеваемости. Глава города Александр Беглов утверждал, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, но статистические данные говорят об обратном.