Проблемы с QR-кодами помешали членам сборной России по биатлону вылететь на ОИ в Пекин

Члены сборной России по биатлону не смогли вылететь на Олимпийские игры 2022 года в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

Российские биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, тренер женской сборной Михаил Шашилов, а также массажист Роман Никитин не смогли вылететь на зимнюю Олимпиаду в Китае. Сотрудники компании «Аэрофлот» не допустили их на борту самолета в Пекин, сообщает «Матч ТВ». У Казакевич оказался просрочен необходимый для въезда в Китай QR-код. У других членов российской сборной он отсутствовал в приложении my2022.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В состав сборной России, которая выступит под флагом ОКР, вошли 212 спортсменов.