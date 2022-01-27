Политолог Запорожский неудачно пригрозил западными санкциями ведущим «Время покажет»

Западные санкции принесут России серьезный урон. Они отразятся даже на студии Первого канала, считает политолог с Украины Сергей Запорожский (Куценко).

В программе «Время покажет» политолог неудачно пригрозил ведущим западными санкциями. По его мнению, студия Первого канала перестанет существовать.

«Что такое западные санкции? Видите эту студию прекрасную? Видите эту одежду экспертов, тоже прекрасную? Вот это все либо западное, сделано на Западе, либо сделано на западных станках и оборудовании. Этой студии после санкций – нормальных санкций – просто не будет. И будем мы тут стоять либо голые, либо лопухами прикрытые», — заявил Запорожский.

После попыток угроз ведущий Анатолий Кузичев поставил на место эксперта. Журналисту хватило для этого одного факта. Ведь российская сторона также поставляет зарубежным странам товары, которым нет альтернатив.

«Мир взаимно переплетен. Понятно, что мы зависим от условного, пускай и не единого Запада сильнее, чем Запад от нас. Но представьте себе, что мы, например, откажемся от экспорта алюминия или титана. Это нельзя заместить. Да, в основном это полезные ископаемые – это плохо, это изъян нашей экономики. Но этим ребятам тоже мало не покажется», — высказался Кузичев.

Ранее стало известно, что США временно отказались от санкций против России. Среди них и ограничения в отношении президента страны Владимира Путина.