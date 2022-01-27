Спустили всех собак. Кто допустил трагедию в Забайкалье и при чем здесь губернатор Осипов

На почве трагедии в Забайкалье быстро взошли сорняки политического популизма. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отставки главы региона Александра Осипова в связи с гибелью семилетней девочки.

Вечером 22 января тело ребенка со множественными следами нападения животных обнаружили в селе Домна. Глава ЛДПР возложил ответственность за ситуацию с бродячими собаками на Осипова и назвал его «самым слабым губернатором страны». Особенно политика возмутил тот факт, что его визави сослался на недостаток полномочий: после трагедии Осипов попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов животных.

В Забайкалье прозвучала альтернативная версия о причинах произошедшего. По части нетривиальных суждений мэтра из ЛДПР попытался переплюнуть местный депутат от «Партии пенсионеров» Александр Михайлов. Нашествие бродячих животных в регионе, по мнению господина Михайлова, «дело рук зарубежного проекта, целью которого является уничтожение россиян с помощью собак». Вероятно, чтобы Россия не сутулилась перед НАТО, он предложил ­«ликвидировать всех бездомных собак, а зоозащитников наказать на законодательном уровне».

zaksobr-chita.ru / Законодательное Собрание Забайкальского края

Несмотря на завесу сюрреализма, положительный отклик на инициативу Осипова от федерального центра все же поступил. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недвусмысленно намекнула, что за покусанных налогоплательщиков в первую очередь должны отвечать местные чиновники.

«Они не видели эти стаи собак, почему они не принимают меры по созданию приютов?» — недоумевала Валентина Ивановна, выразив намерение «с этим разобраться».

Разбираться в причинах трагедии готовы не только на парламентском уровне. Соответствующие поручения оперативно дал своим подчиненным председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Пока идут вышеупомянутые разбирательства лупу общественного мнения навел на проблему профильный депутат Госдумы Владимир Бурматов. Законопроект его авторства о четырехэтапной модели борьбы с безнадзорными животными работает с 2019 года. За придуманной избранником аббревиатурой ОСВВ кроется отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания.

Несовершенство «собачьей» системы он объясняет все тем же попустительством чиновников на местах и соблазнительной кормовой базой ­— убийство животных для некоторых причастных является выгодным бизнесом. В этой сфере, по оценкам, Бурматова, «крутится» 2 млрд руб. в год.

«Ну, представляете, когда ты просто так каждый год клал в карман несколько десятков миллионов рублей и тебе за это ничего не было, просто взять и потерять это очень грустно. А вы вообще представляете себе сумму в 2 млрд? На эти деньги можно строить 100 приютов в год, причем неплохих, но вместо этого деньги просто разворовывались», — так Бурматов обрисовал картину недавнего прошлого в комментарии «Клубу Регионов».

И все же, благодаря закону, «кусачая» статистика идет на спад: депутат привел данные Роспотребнадзора, которые свидетельствуют о сокращении количества случаев нападений животных на людей.

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Недружелюбные компании четверолапых терроризируют не только Забайкалье. Аналогичная картина в Якутии, Бурятии и других удаленных от Москвы регионах страны. Председатель астраханского отделения Альянса защитников животных Мария Ткачева вопрос о нецелевом расходовании выделенных на собак средств переадресовала в местную администрацию:

«У нас выделены средства на программу ОСВВ, но она выполняется коряво и неправильно. Деньги на эту программу выделяются, но они не расходуются, а часть из них в конце года просто возвращают. На мой взгляд, проблема только в неумелом руководстве».

Что касается оценки эффективности руководства в Забайкалье, то Александр Осипов занял последнее место в Рейтинге глав регионов по доле позитивных упоминаний в социальных сетях по версии Центра политической конъюнктуры. В комментариях под его постом в Instagram на тему трагедии подписчики напомнили, что о проблеме собак чиновники давно знают.

Ранее забайкальский руководитель «взорвал» соцсети призывом оцеплять кварталы силами военных и вакцинировать жителей по спискам. В контексте недавней трагедии господину Осипову, вероятно, понадобятся более зубастые кордоны.