Задержанного в Германии россиянина обвинили в работе на разведку РФ

Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в работе на российскую разведку гражданину РФ. Мужчину задержали в прошлом году.

Как отмечено в заявлении немецкого ведомства, обвинение предъявили 9 декабря 2021 года гражданину России Ильнуру Н. Задержание подозреваемого произошло в Германии 18 июня прошлого года, он работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.

По версии прокуратуры ФРГ, в период между октябрем 2020 года и июнем 2021-го россиянин как минимум три раза встречался с представителями разведывательной службы.