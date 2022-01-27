УФАС по Нижегородской области возбудило дело из-за сверхвысоких цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Нижегородской области возбудило дело против дочерних компаний «Лукойла» и «Газпром нефти» из-за завышения стоимости бензина. Об этом сообщил замглавы ФАС России Виталий Королев.

Он уточнил, что на заправках «Лукойл-центрнефтепродукт» и «Газпромнефть — региональные продажи» автомобильное топливо реализуется по ценам, значительно превышающим уровень расходов, необходимый для обеспечения производства и реализации горючего. По мнению ФАС, компании установили коллективное доминирование на рынке. Дело о нарушении закона «О защите конкуренции» будет рассмотрено 24 февраля 2022 года.

По словам Королева, региональные штабы ФАС будут и дальше отслеживать запасы бензина в регионах. Как считает представитель ведомства, это позволит обеспечить федеральные субъекты необходимым запасом для обслуживания граждан.